Ünye'de Uçurtma Şenliği Düzenledi

Ünye ilçesinde "8. Uçurtma Şenliği" düzenlendi.



İlçede faaliyet gösteren özel bir anaokulu tarafından sahilde gerçekleşen şenlikte, uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Bahar Şenliği kapsamında yapılan etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra anne ve babaları da katıldı.



Okulun sahibi Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle çocukları sosyal hayata kattıklarını söyledi.



Yaptırdıkları uçurtmaları çocuklara vererek bu heyecanı yaşamalarını istediklerini belirten Yalın, şunları kaydetti:



"Dünyada hiç eşi benzeri olmayan çocuk bayramını içimize sindirerek, kutlamak adına etkinliği yapıyoruz. Ayrıca Haznedar bir aile, bu bağlamda da anne ve babalarıyla bu güzel günü kutlasınlar, keyif alsınlar diye etkinliği düzenledik. Her yıl katılım artıyor. Bu yıl da 50 uçurtma yaptırarak öğrencilerimize dağıttık. Çocuklarımız şenlikten sonra uçurtmaları evlerine götürerek hafta sonu anne ve babalarıyla uçurtmalarını uçuracaklar."