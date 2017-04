Ünye'de "Toplumsal Cinsiyet" Konferansı

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Toplumsal Cinsiyet" başlıklı konferans düzenlendi.



Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa Dekan Prof. Dr. Mustafa Sakal, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın, Yrd. Doç. Dr Fatma Özlem Tezcek, Prof. Dr. Şahinde Yavuz ve öğrenciler katıldı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü tarafından organize edilen "Toplumsal Cinsiyet" konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem Tezcek, "Dünün kadınları, bugünün kadınlarına birçok kapı açtılar. Açılan bu alanlar tarih içinde kendine özgü bir alanı olmayan kadınların el üstünde tutulan erkekler arasındaki eşitsizliğin sembolü olmalıdır. Ancak bugün kendi alanlarını oluşturan kadınlarımız çoğalmış olsa da, elbette yeterli değil. Yapılan tespitler sonucunda şiddet uygulayan erkeklerin ortak özellikleri ise; başta kıskançlık, kontrol isteği, toplumsal cinsiyet rolünü çok önemseme, aşırı ruhsal değişimler, aşırı duyarlılık, alınganlık, katı cinsiyet, rol beklentileri, kadınları küçümseme, diğeri için kadınları suçlama olarak görüyoruz" dedi.



Şiddet her yerde



Konferansta ikinci konuşmayı yapan Prof. Dr. Şahinde Yavuz araştırmalardan örnekler vererek başladığı konuşmasında, "Amerika'da her 15 saniyede bir kadının eşi tarafından dövüldüğü, kadınların yüzde 47'sinin ilk cinsel ilişkisinin zorla olduğunu söylemekte, cinayet sonucu öldürülen kadınların yüzde 70'i eşleri tarafından öldürülmekte, Avrupa'da her beş kadından biri hayatında bir kez eşleri tarafından şiddete maruz kalmakta olduğu belirtildi" ifadelerini kullandı.



Slayt gösterileri ile devam eden konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi. - ORDU