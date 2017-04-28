Ünye'de "Sizleri Dinliyoruz" Programı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO), üyelerine yönelik "Sizleri Dinliyoruz" programı düzenledi.



ÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Zor, oda binasında gerçekleşen programda, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.



Oda başkanı olarak sadece Ünye'nin değil, komşu ilçeler Çaybaşı, Akkuş ve İkizce ilçelerindeki üyelerinin sorunlarının çözümüyle de ilgilendiklerini belirten Başkan Zor, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Akkuş'un birbirine destek olarak ilerleyebileceğini söyledi.



İlçelerin bütünlüklerini korumak için Ünye, İkizce, Çaybaşı, Akkuş Platformu'nu (ÜNİÇAP) kurarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Zor, şöyle konuştu:



"Ünye büyük bir ilçe, 'arkadaki ilçeleri görmezse yanlış yapar' dedik. Biz seçim dönemimizde bir oy için çamurun içerisinde gittik. Çaybaşı, İkizce ve Akkuş'ta bizim üyelerimiz var. Biz onların ayağına gittik ve 'bu insanlarla bir araya gelebilmemiz lazım' dedik. 'ÜNİÇAP' diye Ünye ve çevresindeki sivil toplumun sesi adıyla 20'nin üzerinde sivil toplumunu bir araya getirerek bu ilçelerin ortak problemlerini dile getirelim, çözüm içinde ilgili mercilere gidip ortak hareket edelim düşüncesindeydik. Biz Çaybaşı, İkizce, Akkuş ve Ünye olarak bir bütünüz. Oda olarak sadece üyelerin ihtiyaçlarına bağlı kalmayıp bölgemizin ortak hareket etme kültürüne destek olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz."



İlçelerin kendi menfaatleri için birbirlerinin ayağına bastığını, büyümenin çekişmeden değil birlik ve beraberlikle gerçekleşeceğini vurgulayan Zor, "Her ilçe kendi menfaatini öne çıkarmaya çalışıyor. Kendi menfaatini öne çıkarırken de bir başka yerin ayağına bastığının farkında olmuyor. Ünye, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce olmak üzere dört ilçe birlikte olursa, bu dört ilçenin birlikteliğinden başarı doğacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Zor, oda olarak hiçbir partinin karşısında veya yanı başında olmadıklarını, üyeleri için her türlü oluşumla bir hareket ettiklerini sözlerine ekledi.