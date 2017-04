Ünye'de Sınava Girecek Öğrencilere Seminer Verildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, YGS ve LGS'ye girecek öğrencilere yönelik "Başarıya Gülümse" semineri düzenledi.



Ünye Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminerde, eğitimci Sıtkı Aslanhan, öğrencilere sınav stresini giderme, programlı ders çalışma, sınava odaklanma konularında bilgi verdi.



Aslanhan, her şeyden önce bireyin eğitimli, ahlaklı, onurlu ve kişilikli olması gerektiğini vurgu yaparak, "Vatanını milletini seven, saygılı olan ve kültürünü bilen gençlerimizi görünce ümitleniyorum.



Aileler çocuklarına 'Ne olursa olsun bir üniversite kazan oğlum' diyorlar. Şu an Türkiye'de üniversiteye gitmeyen insana farklı bakıyorlar. Her şeyden önce birey eğitimli, ahlaklı, onurlu, kişilikli olmalıdır. İnsan olmak en önemlisidir." dedi.



Ailelerin çocuk yetiştirmede yanıltıldığını ifade eden eğitimci Aslanhan, şunları kaydetti:



"Son 10 yıldır biz anne ve babalar çocuklarımızın okul başarısına, karnenin sol tarafına, TEOG, üniversite sınav başarısına odaklandık. Kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, ahlakına odaklanmadı. Çocuğun sevgi, merhamet, ahlak problemini, ana babaya saygı problemini nasıl çözeceğiz? 18 yıldır bu işi yapıyorum, anne ve babalar geliyor 'Kızımı hangi Fen Lisesine yollasak? Çocuğum üniversiteyi kazanması için özel matematik dersi verelim mi?' diye soruyor. Bir kişi de 'Benim çocuğum merhametsiz, paylaşmayı bilmiyor, büyüklerinin yanında nasıl oturup kalkacağını bilmiyor. Çocuğuma edebi, terbiyeyi, insan olmayı nasıl öğretirim' diyeni duymadım."



Seminere, öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.