Ünye'de "Şehircilik ve Planlama" Paneli

Ünye'de Kaymakamlık ve Belediyenin işbirliğiyle ilçenin imar planları hakkında "Şehircilik ve Planlama" konulu bir panel düzenlendi.



Atatürk Parkı sosyal tesislerindeki panelde, Ünye'nin 5 bin yıllık imar planı çalışmaları değerlendirildi.



AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, burada yaptığı konuşmada, ilçenin geçmişine bakıldığında tarihi bir kimliğinin olduğunu söyledi.



"Coğrafyanın zor olduğu, arazinin de kıt olduğu bir şehirde, tabi ki hem tarihi dokuyu yeniden canlandırmak, hem de yeni yapılaşma ve reel şekilde planlama noktasında Ünye, Karadeniz bölgesinde örnek şehirlerden biri haline geliyor." diyen Taşçı, Ünye'nin var olan değerlerini ortaya çıkarmak, hem de kent bilinci oluşturmak gerekiyor. Burada Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini Ünye ölçeğinde masaya yatırıyoruz. Bu da kentlilik bilinci açısından çok önemli." dedi.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney de "İnsanlar şehirleri inşa eder, şehirlerde insanları. Bu karşılıklı etkileşimi doğru ve sürdürülebilir bir denge içerisinde oluşturabilirsek, insanların daha mutlu yaşayabildiği huzurlu şehirleri de hep birlikte inşa etmiş oluruz." diye konuştu.



Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da Ünye'nin ilk kez akademik bir şehir planına kavuştuğunu belirtti.



Panele, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Dikçınar Sel ile muhtarlar, üniversite öğrencileri ve şehir bölge planlamacıları katıldı.