Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan B. (19) yönetimindeki 52 LL 760 plakalı otomobil, Saraçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hava Keskin'e (83) çarptı.
Yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.