Ünye'de "Müteşebbis Ruhlar" Söyleşileri

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar üniversite öğrencileri için ilçede düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak davet edildi.



Belediye Başkanı Çamyar, İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesi Dr. Niyazi Kurtulmuş Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Müteşebbis Ruhlar" başlıklı söyleşide öğrencilerle mesleki ve siyasi deneyimlerini paylaştı.



Üniversite döneminde kendisinin de yurtta kaldığını belirten Çamyar, "O zamanlar ben de sizin olduğunuz yerde oturuyor, ben de konuşmacıları, konuşulanları dinliyordum. Şimdi zaman geçti ben konuşuyorum, siz gençler dinliyorsunuz. Sonra zaman gelecek siz burada konuşacaksınız, sizi karşınızda dinleyenler olacak. Hayat bu istikamette, bu seyirde devam edecek." dedi.



Konuşmasının devamında Başkan Çamyar gençlere şu tavsiyelerde bulundu:



"Kendi kararlarınızın sahibi olun. Kendi kararlarınızı kendiniz alın. Ben hayatımda her kararımı kendim aldım. Çocukken bile İmam Hatip'e gideceğime babam değil ben karar verdim. Hukuku kendim seçtim. Kararınız ne olursa olsun yeter ki sizin kararınız olsun. Vazifeye gelmeden önce okumuş olun, yetişmiş olun. Önceliğiniz hazır olmak olsun. Vazifeye geldiğinizde kendinizi yetiştirmeye, okumaya, yeni öğrenmelere fırsatınız olmayacak. O güne o ana kadar ne kazanmışsanız onunla devam edersiniz. Ondan sonra üzerine koyabileceğiniz şey çok az olacaktır."



Göreve geldikten sonraki hizmetlerini de anlatan Çamyar, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.