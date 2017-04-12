Ünye'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Ordulu Yasin Görkem Yazıcı'nın ismi, Ünye'deki kütüphanede yaşatılacak.



Koç Üniversitesi Farkındalık Grubu, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ünye Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane açılış programı düzenledi.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda Ünye'ye İstanbul'dan uzanan dost eli için üniversiteli öğrencilere teşekkür etti.



Öğrencilerin kütüphaneden en iyi şekilde istifade etmelerini tavsiye eden Güney, şöyle konuştu:



"Bizlerin amacı okullarımızın sadece ders müfredatıyla kayıtlı kalmaması, çocuklarımızın hem kültürünü, hem dünyayı tanıyıp öğrenmeleri ve ayrıca değerler eğitimi dediğimiz sosyal sorumluluk projelerini hissedebilmeleri. Bugün Koç Üniversitesinden koç gibi ablalarınız ağabeyleriniz İstanbul'dan kalkmışlar, kitap ve kütüphane gibi güzel bir konuda size burayı tesis ediyorlar. Hem de bizim şehit olarak kabul ettiğimiz kardeşimizin anısını, ismini yaşatmak, ona şükran ve vefa borcunu ödemek adına böyle güzel bir proje içerisinde yer alıyorlar."



Proje Sorumlusu Nilay Yüksel ise terör saldırısında hayatını kaybeden üniversiteden arkadaşlarının ismini taşıyacak kütüphanenin, kurulmuş ve kurulacak kütüphaneler arasında en anlamlısı olduğunu belirtti.



Konuşmanın ardından saldırıda yaşamını yitiren Yasin Görkem Yazıcı'nın ismini taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.



Kaymakam Güney, öğrencilere futbol ve voleybol topları ile satranç takımı hediye etti.



Programa Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Keleş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.