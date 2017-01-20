Ünye'de Kermes

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) işbirliğiyle "Polis şehit aileleri için 21 i·l Ordu'da buluşuyor" sloganıyla Ünye'de Anadolu El Sanatları ve Yöresel Ürün Kermesi açıldı.



Ünye Meydanı'ndan açılan kermesi ziyaret eden EMŞAV Halkla İlişkiler Sorumlusu Gökhan Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermese 7 bölgeden 21 ilin katıldığını söyledi.



Sümbül, şunları kaydetti:



"Geçmişten günümüze bütünlük içinde kültür ve hoşgörü zenginliğini en iyi şekilde anlatma fırsatı yakalayarak şehit ve gazilerimizi anma, aziz hatıralarını canlı tutmayı sağlamak istiyoruz. Vatan ve bayrak sevgisini yüceltmek, birlik beraberliğimizi sağlayarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek amacıyla şehit ve gazi olan personelin çocuklarının eğitimine destek sağlamak için kermesimizi gerçekleştiriyoruz."



Sümbül, kermesin 31 Ocak Salı gününe kadar açık kalacağı, buradan elde edilecek gelirle şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek sağlanacağını bildirdi.



Sümbül, ayrıca kermese Ünye ve civar ilçelerinden destek beklediklerini sözlerine ekledi.