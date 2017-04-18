Ünye'de "Gayret Sizden, İkram Bizden" Projesi

Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, polislere kek ve çay ikramında bulundu.



Ünye Yunus Emre İlkokulu 4/B Sınıfı Öğretmeni Bahri Yıldırım, öğrenciler ve velilerle "Gayret sizden, ikram bizden" projesi kapsamında çalışma başlattı.



Bu kapsamda öğrenciler, Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde trafik kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini görevi başında ziyaret etti.



Sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda öğrenciler, annelerinin hazırladığı kek ve çayı polislere ikram ederek görevlerinde başarılar diledi.



Polisler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikramlar için teşekkür etti.