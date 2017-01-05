Ünye'de Çocuklardan Haleplilere Yardım

Ünye Müftülüğünün 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Halepliler için yardım kampanyası düzenledi.



Ünye Müftülüğünün Garaj Yeni Cami'nde hizmet veren kurstaki çocuklar, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı.



"Değerler eğitimi" kapsamında çocuklar evlerinde kumbaralarında biriktirdikleri paralarını Kur'an kursunda birleştirerek "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına destek oldu.



Kampanyada toplanan bin lira yardım, Türk Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesabına yatırılarak Haleplilere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.