Ünye'de "Beyaz Bayrak" Projesi

Ünye ilçesinde bulunan 3 okul temizlik kurallarına uygunluğu nedeniyle beyaz bayrak sertifikası almaya kazandı.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Beyaz bayrak" projesi kapsamında beyaz bayrak alan Ünye İnönü ilkokulu, Doğa Okulları ilkokulu ve Doğa Okulları Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.



Güney, burada yaptığı konuşmada, beyaz bayrak almaya hak kazanan üç okulu tebrik etti.



Okulların temizliğini kaymakam olarak yakından takip edeceğini belirten Güney şöyle konuştu:



"Bu okullarımız bu bayrakları alarak hem temizlik, hem de hijyen açısından kendilerini ispat etmişlerdir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın temiz ve hijyenik ortamda eğitimlerini tamamlamaları bizim için önemli ve görevlerimizdendir." dedi.



Okullarda özellikle tuvalet temizliğinin önemine dikkat çeken Güney, "Değerler eğitimi konusunda da çocuklarımızın tuvalet adabı, temizlik konularında dikkatlerinin çekilerek eğitilmesi son derece anlamlı ve yerinde bir uygulama.



Mikropların en hızlı üreme yeri tuvaletlerdir. Tuvaletlerin temiz olması öğrencilerin sağlığı açısından önemlidir. Tuvalet temizliğine okullarımız büyük önem vermeli." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Kaymakam Güney, okul müdürlerine sertifikalarını teslim etti.