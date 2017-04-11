Ünye'de Ahır Yangını

Ünye ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yeşilada Mahallesi'nde Hamza Azaklı'ya ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın çevredekiler tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.



Öte yandan, söz konusu mahallede, 6 Nisan Perşembe günü Murat Azaklı'ya ait ev, 8 Nisan Cumartesi günü de Recai Sönmez'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı öğrenildi.



Jandarma ekiplerinin, yangınlara ilişkin soruşturması sürüyor.



Yeşilada Mahallesi Muhtarı Sezai Azaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında zarar gören yer sahiplerinin kimseyle husumetinin olmadığını ifade ederek, "Birer gün arayla mahallemizde meydana gelen yangında bir ev, bir samanlık ve bir de ahır kül oldu. İkisi Ünye'de, biri ise İstanbul'da oturuyor. Hiç kimseyle düşmanlık ve husumetleri yok. Komşu çekememezliği veya başka bir şey yok." dedi.



Mahalle sakini Osman Azaklı ise, "Gece dışarıda bir ışıklanma oldu. Eşim dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Kalktık ve baktık, ev tutuşmuştu. Eşim jandarma ve itfaiye ekiplerini aradı. Burası bizim köyümüz, kimin neden yaktığını bilmiyoruz. Kimsenin kimseden kuşkusu yok." diye konuştu.