Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Okçuluk Milli Takım Antrenörleri Özcan Ediz ve Hasan Basri Kancı, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübünü ziyaret etti.



Ediz, ziyarette yaptığı açıklamada, okçulukta Ünye'yi merkez haline getirmeyi istediklerini söyledi.



Ünye'nin okçuluk sporu için çok uygun bir yer olacağını ifade eden Ediz, "Türkiye'de bedensel engelli sporcusu olan illere ziyaretlerde bulunma düşüncemiz vardı. Bu düşünce ile kulüplerle görüşürken Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanımız Nihat Yerlikaya ile tanıştık ve Ünye'ye geldik. Burada ki tesisleri gezerek şartları gördük, bize göre olumsuz herhangi bir durum yok. Bizde önümüzdeki süreçte bunu bir üstümüze anlatacağız. Bu sayede de burayı okçulukla ilgili bir merkez haline getirmeye çalışacağız." dedi.



Ünye'de okçuluk alanında bir Türkiye şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini açıklayan Okçuluk Milli Takım Antrenörü Özcan Ediz, "Yarışma alanı olarak Ünye'deki saha Türkiye'deki engelli okçu sayısını rahatlıkla misafir edecek pozisyonda. Bunun dışında binicilik tesisini gördük. Buraya 1 ay sonra tekrar ziyaret gerçekleştirerek, değerlendireceğiz. Ağustos ayında burada Türkiye Şampiyonası yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Ediz, Türkiye Bedensel Engellilerden oluşan Milli Takım çalışmaları için Ünye'den bedensel engelli iki okçuyu da davet edeceklerini sözlerine ekledi.