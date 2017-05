Ünye 1957 Spor Şampiyon

Ordu Amatör Lig'de grubunu lider tamamlayarak Play-Off'a kalan Ünye 1957 Spor, final müsabakasında rakibi Altınordu Belediyespor'u 2-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıktı.



Ordu 19 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada 90 dakikada her iki takım da yenişemezken, hakem 15'er dakikalık uzatma devresi için düdük çaldı. İlk uzatma devresinde de her iki takım fileleri havalandıramadı. İkinci uzatma devresinin son dakikalarında 1-0 öne geçen Ünye 1957 Spor, golün ardından kontratak ile ikinci golünü attı.



Maçın ardından sahanın ortasında sevinç yumağı oluşturan ve şampiyonluğu kutlayan yeşil-beyazlılar hemen ardından şampiyonluk kupasını Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın elinden aldı.



19 Eylül Stadı'nda şampiyonluk sonrası açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bizim borçsuz şekilde şampiyon yaptığımız bu kulübe tüm Ünyeli kardeşlerimiz sahip çıkarak başarıların daha da yukarılara taşınmasında gayret sarf edecektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Ünye 1957 Spor'un şampiyon olması Ünye'de sevinçle karşılanırken, kutlamalar akşam da devam etti. Ünye Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlamalara Ünyeliler yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular, Teknik Heyet ve yöneticiler meydanda Ünyelilerle sevinçlerini paylaşırken, havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.



Cumhuriyet Meydanında ki kutlamada konuşan Kulüp Başkanı Abdullah Sarı, "Biz bu takım için hep Amatör ligin profesyonel takımı diyorduk. Bu takım mutlaka hak ettiği yere gelecektir dedik, siftahı yaptık, inşallah devamı gelecek" diye konuştu.



Başkan'a doğum günü hediyesi



Kutlamalarda coşkulu kalabalığa hitap eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Benim doğum günüm 1 Mayıs. Takımımız bana doğum günü hediyesi vermek istedi ve başardı. Ünye her hizmetin en iyisine layık. Gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz. Ancak futbolda da başarılı bir kent olmak aynı şekilde önem taşıyor. Futbol aynı zamanda biz zeka işi. Takımımız zekasını da ortaya koyarak sizlere şampiyonluğu getirdiler. Ünye'ye de bu yakışır. Adeta küllerinden Ünyespor'u yeniden ortaya çıkardık. 6.5 milyon liralık bir borç batağında olan Ünyespor'u bugün aynı rengiyle Bölgesel Amatör Lig'de sizlerin hizmetine sunmuş olduk. Önümüzde bir Güzelorduspor başarısı var. Onları da buradan tebrik ediyorum. Onlara da 2.lig yolunda başarılar dilerken, bizlere de bundan sonra 3.lig yakışır. Ben tekrar tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. - ORDU