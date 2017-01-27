Unwto Genel Sekreteri Rifai'den Türk Keneşi'ne Ziyaret

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Talep Rifai, "Seyahat etmeyi bıraktığımızda terör kazanacaktır. Seyahat etmeye devam etmeli ve sınırları açık tutmalıyız." dedi.



Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliğini (Türk Keneşi) ziyaretinde Rifai, ziyaretin çok verimli geçtiğini, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın kurmuş olduğu iş birliğinin İstanbul'daki binasına ilk kez geldiğini ve bundan büyük onur duyduğunu anlattı.



Toplantıda gelecekte neler yapılacağını ele aldıklarını kaydeden Rifai, 2017'de hem kendisinin hem de Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov'un görevi bırakacağını belirterek, "Yine de bir kaç önemli anlaşmaya imza atacağız. Gelecekteki önemli faaliyetlerimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz 4 faaliyetten 3'üyle ilgili görüşmeler yaptık." diye konuştu.



Son yıllarda artış gösteren terör olaylarının dünya turizmini olumsuz etkilediğini, dünyada hiçbir ülkenin teröre karşı yüzde 100 güvenli olmadığını dile getiren Rifai, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla küresel bir olgu olduğundan hareketle iş birliğine ihtiyaç var. Buna rağmen yine de biz turizmde artış olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla terörün herhangi bir şekilde insanların iradesine hakim olmasına izin veremeyiz. Bu nedenle seyahat etmeyi bırakmamalıyız. Çünkü, seyahat etmeyi bıraktığımızda terör kazanacaktır. Onun için seyahat etmeye devam etmeli ve sınırları açık tutmalıyız."



Hasanov ise Rifai'nin turizm konusundaki düşüncelerine katıldığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Hasanov, "Bizler ne kadar çok seyahat edersek, ne kadar çok birlikte, bir arada güzel zaman geçirmek için adımlar atıp birbirimize saygı duyarsak o zaman terörün önünü alabilmek için devletlerimizin yürütmüş olduğu politikalara destek vermiş oluruz. Turizm insanların dost, arkadaş olması, birbirlerini daha yakından tanıyıp sevip değer verebilmesi için iyi bir fırsat ve iyi bir alandır. İnşallah insanlar seyahat etmeye devam edeceklerdir." diye konuştu.



Rifai, yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Türk Keneşi'nden ayrıldı.