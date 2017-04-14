Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Yöneticilerini Ziyaret Etti
NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi'nin Nar Yolu üzerindeki binasını ziyaret eden Belediye Başkanı Ünver, Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yöneticiler tarafından karşılandı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş, özel insanların sosyal yaşama katılma yönünde Nevşehir Belediyesi'nin etkin çalışmalarını büyük bir ilgi ile izlediklerini belirtti.
Belediye Başkanı Hasan Ünver'de, Nevşehir Belediyesi olarak Özel insanların sosyal,kültürel ve eğitim alanında toplum hayatında etkinliklerinin artırılması yönünde bugüne kadar Türkiye'ye örnek olacak projelere imza attıklarını belirtti.
- Nevşehir