Ünver'den, TRT Personeline Teşekkür Yemeği
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT tarafından düzenlenen 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere Nevşehir'de bulunan TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile yemekte bir araya geldi.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT tarafından düzenlenen 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak üzere Nevşehir'de bulunan TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile yemekte bir araya geldi.
Ünver, TRT Genel Müdürü Göka ve 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde görev alan TRT personeli onuruna Nevşehir Konağı'nda yemek verdi.
Yemeğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk ile bazı protokol mensupları da katıldı.
Ünver, etkinlikte, TRT Genel Müdürü Şenol Göka'ya günün anısına, içinde nazar ağacı motifinin yer aldığı çini tabak takdim etti.