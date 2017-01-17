Ünver, AK Parti İl ve Gençlik Kolları Başkanlığı Toplantısına Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir İl ve Gençlik Kolları haftalık olağan toplantısına katılarak, geçtiğimiz hafta yayınlanan 'Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir' isimli kitabını imzaladı.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, uzun bir inceleme ve araştırma döneminde yayına hazır hale getirdiği ve geçtiğimiz günlerde de basımı tamamlanan'Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir'isimli kitabını, AK Parti Nevşehir İl Teşkilatının haftalık olarak gerçekleştirdiği İl Yönetim Kurulu Toplantısına katılan yöneticilerin yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları'nın haftalık toplantısına katılan yöneticileri için imzalayarak dağıttı.



Yakın tarihe ışık tutacak bir eser niteliğinde olan 'Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir' isimli kitap için Osmanlı Arşivlerinden 80 bin belgenin tarandığını belirten Belediye Başkanı Ünver, 1996 yılında yayımlanan, 'Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Eserleri ve Ölümü' isimli kitabının ardından, ikinci kitabı 'Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir' isimli ikinci kitabını yayımladığını söyledi.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, yaklaşık 3 yıllık bir inceleme ve araştırma ile ortaya çıkan Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir isimli eserde sadece belgelerle tarihe kayıt düştüklerini ifade etti.



Belediye Başkanı Ünver, "Yoğun gayret ve emeklerimiz neticesinde çıkardığımız kitabımızın heyecanını ve sevincini öncelikle Parti teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla paylaşmak istedik." diye konuştu. - NEVŞEHİR