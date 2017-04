Ünüvar, Sel ve Doludan Zarar Gören Çiftçileri Ziyaret Etti

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çukurova'nın bir bölümünde önceki gün yaşanan dolu ve sel afetinden yaklaşık 100 bin dekar ekili alanın olumsuz etkilendiğini belirterek, çiftçilerin zararının tazmini noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.



Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Kuga ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ulu ile birlikte afetten etkilenen bölgede bulunan Gümürdülü ve Narlık köylerini ziyaret eden Ünüvar, ekili arazileri hasar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ünüvar, çevre köylerden de katılımın olduğu toplantıda, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu ve Sarıçam ilçelerine bağlı 42 köyde, 94 bin ila 102 bin dekar alanın afetten etkilendiğini belirtti.



Bir yandan dolu, diğer yandan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve taşkınların ekili alanlarda hasara yol açtığını ifade eden Ünüvar, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten büyük bir afetti. Allah milletimizi daha büyük kazalardan, belalardan korusun" dedi.



"Sıkıntıları çözmek bizim görevimiz"



Bölgeye yaptıkları ziyaretin amacının, hem geçmiş olsun dilemek hem hasarı yerinde görüp tespit etmek hem de afetzedelere devletin yanlarında olduğunu göstermek olduğunu belirten Ünüvar, "Bu sıkıntıları çözmek bizim görevimiz. Allah devletimize zeval vermesin. Yeter ki devletimizin bu işi yapabilecek ekonomik gücü ve bunu çözmeye muktedir yöneticileri olsun. Bu iki husus olunca sıkıntılar da inşallah giderilir. O yüzden devletimizin varlığı, dirliği ve birliği çok önemli. Şöyle bir söz vardır; cana geleceğine mala gelsin. Mala gelen her şey geri gelir. Devletimiz ölçer, biçer gerekeni yapar. Çünkü devlet bugünler için var" diye konuştu.



"Konunun takipçisi olacağız"



AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, zarar tespiti yapıldıktan sonra konuyu yerelde il tarım müdürü, ilçe tarım müdürleri ve kaymakamların, Ankara'da ise kendilerinin takip edeceğini belirterek, zararın tazmini noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.



Ünüvar, İmamoğlu-Adana yolunda şiddetli yağış nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.



"Devletin imkanları seferber edilecek"



Kaymakam Mustafa Ünlüsoy ise afetten etkilenen köylerin 15'inin Ceyhan'a bağlı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:



"İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerimiz yüzeysel inceleme yaptılar, detaylı tespit sonrası hasarın niteliği belli olacak ve gerekli işlemler başlayacak. Bu arada vatandaşlarımızın afetten dolayı başka mağduriyetleri varsa onlarla ilgili de çalışmalar yapılacak. Çünkü bazı köylerde bir kısım evleri de su bastığını öğrendik. Bu tespitleri hızlıca tamamlayıp, üst makamlara valiliğimize, bakanlığımıza ileteceğiz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa devletin bütün imkanları vatandaşlarımız için seferber edilecektir. Tüm çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."



"Hasar tespiti kısa sürede tamamlanacak"



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin de hava muhalefeti nedeniyle yüzeysel tarama yaptıklarını belirterek, "Hasarı tam görmemiz için arazileri gezmemiz gerekiyor. Şu an biz kabaca yüzey taraması gerçekleştirdik. Yüzey taramasında tespit ettiğimiz; 94 bin ila 102 bin dekar arası arazi zarar görmüş durumda. Tabi bunların kimisi yüzde 10, kimisi yüzde 80, kimisi yüzde 100 oranında. Oranlar değişiyor" dedi.



Tespitleri bir an önce tamamlayıp, zararı tazmin yoluna gideceklerini ifade eden Tekin, çiftçinin zararının, Mersin'deki gibi Başbakanlık Acil Afet Fonu'ndan giderilmesi için talepte bulunacaklarını kaydetti.



Ürünleri TARSİM'den sigortalı olanların hep kendilerine hem de TARSİM'e müracaat edeceğini dile getiren Tekin, "TARSİM kendi üzerine düşen zararları karşılayacak. İl müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ve bakanlık olarak da bizler sizlere yapabileceğimiz yardımın boyutunu belirleyeceğiz. Tarım sigortası yapılmayan yerlerde de tazmin yoluna gideceğiz. Bu konuda bakanlığa bir rapor sunacağız. Bu doğrultuda sizlere belli oranda destek verilecek. Bu çalışmanın amacı zaten bu. Ortada mevcut bir doğal afet ve zarar var. Bu zararı giderme yönünde adımlar atacağız" şeklinde konuştu. - ADANA