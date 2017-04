Ünüvar: "Bu Millet İçin Ne Yapsak Azdır"

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Bu millet için ne yapsak azdır, bu millet için 16 saat değil 24 saat bile çalışsak azdır. Çünkü ecdadımız bu topraklar için sadece uykusunu değil canını da verdi. Ecdadımızın can ve kan verdiği bu ülkenin insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir" dedi.



Adana'nın Kozan ilçesinde, devlet hastanesinde Sağlık Sen İlçe Temsilciliğinin açılışı AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın katılımı ile gerçekleşti.



Açılışta önceki dönem Sağlık Sen Kozan İlçe Temsilcisi Çağlar Çoban görevi Kozan Devlet Hastanesi Müdürü İdris Sürek'e teslim etti.



Sağlık Sen önceki dönem Kozan İlçe Temsilcisi Çağlar Çoban, "2007'de Sağlık Sen Kozan İlçe Temsilciliğimizi kurmuştuk. O zaman çok sınırlı sayıda üyemiz var iken şuan yaklaşık 400'e yakın üyemiz bulunmaktadır. Devlet hastanemiz ve 112'de olmak üzere 400'e yakın üyemiz var" diye konuştu.



AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sendikal faaliyetlerin oldukça önemli olduğunu belirterek, sendikaların sağlık hizmetini verenler ile sağlık hizmetini alanlar arasında bir köprü vazifesini gördüğünü kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla Sağlık Sen İlçe Temsilcimizin temsil ettiği sendikanın sınırlı bir faaliyeti olduğunu göremeyiz. Halkımızın aldığı sağlık hizmetlerinin daha iyiye gitmesi adına önemlidir. Bugün sağlıkta başarıyı konuşuyorsak hem istikrardan hem de gecesini gündüze katmaktan bahsediyoruz. Sadece sendika temsilcileri değil sağlık sektörünün her bir bireyi bunun için mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızda ilçemize geldiğinde gördüğünüz üzere bakanımız da bir sağlık çalışanından daha fazla çalışıyor. 2002'den beri bu böyle. Günde 15-16 saatlik mesaiyi halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için harcıyoruz. Bu millet için ne yapsak azdır, bu millet için 16 saat değil 24 saat bile çalışsak azdır. Çünkü ecdadımız bu topraklar için sadece uykusunu değil canını da verdi. Ecdadımızın can ve kan verdiği bu ülkenin insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir." - ADANA