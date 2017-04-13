Adana Lions Kulüpleri 100. yıllarında "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenledi.



Şef Gönül Oytun yönetiminde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Nevra Gülay Çağlayan'ın yaptığı konserde unutulmaz Yeşilçam şarkıları seslendirildi.



Açılış şarkısında Adile Naşit tiplemesi ile sahne alan Nurcan Özdemir'in performansı salondan alkış aldı. Adana'da faaliyet gösteren lions kulüplerinin üyelerinin düzenlediği konserde, Sami Eryurt şiir okudu, dans eğitmeni Onur Doruk ile Sernur Sayar vals gösterisi yaptı.



Genel Yönetmen Ömer Ruhi Eryurt, Yeşilçam Sineması'nın 103 yıllık geçmişine sahip çıkıldığını belirterek, "Türk Sinemasının 103 yıllık serüveninde bizzat rol alan değerli sanatçılarla ilgili anıları sizlerle buluşturmak, bu serüvenin kilometre taşlarını lionlar olarak siz sanatsever, gönüllü dostlarımızla buluşturmak istedik" dedi.



Konser sonrası Türk sinemasının afişlerinin bulunduğu Yeşilçam Sergisi gezildi. - ADANA