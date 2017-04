Unutulmaz Bir Balayı İçin Gidilebilecek Muhteşem Yerler

Aylar öncesinden planlanan nikah ve düğün töreninden sonra kalabalıktan sıyrılıp, baş başa rüya gibi bir tatile çıkarak, evliliğin en güzel zamanlarından birini yaşamak her çiftin hayalidir.



Farklı bir ülkede düğün stresini atıp dinlenmek isteyen çiftler için, birbirinden güzel bazı romantik balayı rotalarını derledik.



Santorini









Ege Denizi'nde Yunan adalarının en gösterişlisi Santorini, masmavi denizi izleyen yamaçlara süzülmüş mavi kubbeleriyle renkleniyor. Otantik beyaz evlerinin masalsı görünümüne eşlik eden olağanüstü gün batımı manzarasını, her sene balayı için akın eden misafirleriyle paylaşıyor.



Santorini, kaya oluşumları ve mimari yapısıyla dünyaca ününün yanı sıra Türkiye'ye yakınlığıyla da tercih edilen seyahat noktalarından biri. Türk mutfağına yakın Yunan mutfağı, geleneksel taş yapılarının arasındaki dükkan ve kafelerle dolu kalabalık dar sokakları ve sabahlara kadar süren eğlenceleriyle ada, nisandan ekime kadar ziyaret edilebilirken, temmuz ve ağustos aylarında daha da hareketleniyor.



Dubai









Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek nüfuslu emirliği Dubai; gökdelenleri (Burç Halife, 828 metrelik yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek gökdelenidir), Palmiye Adaları, lüks otelleri ve geniş ölçekli alışveriş merkezleri ile tüm lüksü yaşatan turizm merkezlerinden biri.



Arap Çölü'ne bitişik konumuyla, çöl içindeki bir cennet olan kentin vazgeçilmez aktiviteleri, su parkları ve çöl safarisidir. Dubai, kış aylarında 23 °C sıcaklığı hissedebileceğiniz sıcak çöl iklimiyle, her mevsim balayı için gidilebilecek yerlerdendir.



Barselona









Tatilinde hem eğlencenin dorukları çıkmak, hem de galerilerin, sanat eserlerinin ve tarihi dokulu binalarının güçlendirdiği caddelerde kaybolmak isteyen çiftlerin gözde yeri, İspanya'nın ikinci büyük şehri Barselona'dır.



Şehir İspanya'nın en çok turist ağırlayan kentlerinden biridir. Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Batllo ve Park Güell görülmesi gereken mimari yapılardan. Boğa güreşi ve dans, kenti yaşatan en önemli kültür organlarıdır. Gündüzleri sokaklar Flamenko müziğini yaşatan sanatçılarla doludur.



Hawaii









Jurassic Park, Avatar, Karayip Korsanları ve Açlık Oyunları gibi çok sayıda efsane filme ev sahipliği yapan cennet adası Hawaii'nin ismi geçtiğinde, gitmeyen birinin dahi aklına; berraklığından masmavi denizi, sörf yapılası yüksek dalgaları, tertemiz kum plajı, tropikal meyveleri ve palmiye ağaçları gelir.



Amerika'nın Güney'inde kalan adalar grubu yalnızca doğası ile değil, şehir stresinden uzak genç ruhuyla da ziyaretçileri oldukça etkiliyor ve 12 ay süren ılıman iklimiyle her dönem misafirlerini bekliyor.



Bali









Bali, yaklaşık 17 bin adasıyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi sayılan Endonezya'nın en popüler, zengin ve turistik adasıdır.



Kutsal yerleri ziyaret etmek isteyenler için Uluwatu Tapınağı, kayalıkların tepesinden Hint Okyanusu'nu izleme imkanı vermesinin yanı sıra, gün batımı eşliğinde ünlü geleneksel Keçak Dansı gösterisi ile egzotik keşif arayanların uğrak yeridir.



Okyanus üzerinde yer alan Tanah Lot ve Besakih eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken kutsal yerlerdendir. Dünyanın en pahalı kahvesi Kopi Luwak da (kahve çekirdekleri ile beslenen misk kedisinin dışkısından elde edilir) bu adada üretilir. Maymun ormanı, pirinç tarlaları, meşhur Bali masajı, fil safarisi ve kaplumbağa ada turu ile bütün farklılıkları yaşayabileceğiniz adada ulaşım için motor kiralayabilirsiniz.