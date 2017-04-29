Unutulmaya yüz tutmuş yemekler bu yarışmada

Festivalde Sebze ve Meyve Oymacılığının tarihsel süreci anlatıldı



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nda unutulmaya yüz tutmuş yemekler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Festival kapsamında Sebze ve Meyve Oymacılığının tarihsel süreci de anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen "Yemekte Şehrin Bilgeleri" Yöresel Yemek Festivali final programı İzmit'te özel bir alışveriş merkezinde başladı. Festivalde unutulmaya yüz tutmuş birçok yemek jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Vatandaşlarda hazırlanan yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulundu.

Sebze ve Meyve Oymacılığının tarihsel süreci anlatıldı

Festival kapsamında Osmanlı döneminde Ahşap Boyamacılığı olarak başlayan ve günümüze Sebze ve Meyve Oymacılığı olarak devam eden sanatın gösterimi yapıldı. Birçok vatandaşın meraklı gözlerle takip ettiği Sebze ve Meyve Oymacılık Sanatı'nın tarihsel ve kültürel süreçleri de anlatıldı.

Sebze ve Meyve Oymacılık Sanatının tarihi sürecinden bahseden Sebze ve Meyve Oymacılığı Ustası Yunus Karatay, "Osmanlı döneminde Ahşap Sebze ve Meyve oymacılığı bize Osmanlı döneminde Ahşap boyamacılığından kalmıştır. Osmanlı döneminde atalarımız ahşap oymacılığını ustalıkla yapmış oldukları için günümüze de bu şekilde gelmiştir. Bizim bu mesleğinde kullandığımız el hareketleri o dönemden gelmiştir. Şu an yurt dışında çok güzel bir şekilde sebze oymacılığı var ama bizim insanlarımız üstüne çok durmadığı halde biz de onlar kadar güzel yapabiliyoruz" dedi.

2 gün sürecek olan Yöresel Yemek Festivali jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme ile seçilecek ve pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle ödül alacak.

(İG-