Unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örme kursu verildi



EDİRNE - Edirne'de 'Güvenli Yarınlar' projesi kapsamında Roman kadınlara unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örme kursu verildi.

Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın finanse ettiği "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyon ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi" hibe programı çerçevesinde "Güvenli Yarınlar" projesi ile Fevzipaşa İlkokulu'nda 21 roman kadına sepet örme kursu verildi.

"Umudumuz güvenli yarınlar yaratmaktır"

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Romanların iş gücü piyasasına girişlerinin sağlanması yoluyla toplumsal bütünleşmelerinin arttırılmasına sosyal yaşama dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Şallı, "İş ve AŞ düşüncesi ile yola çıkarak projenin ismini güvenli yarınlar olarak belirledik. Hepimiz biliyoruz. İşsizlik günümüzün can yakıcı sorunudur. İşsiz insan mutsuzdur, huzursuzdur. Geleceğe güvenle bakamaz. Derneklerin asıl işi iş bulmak değildir. Sorunu gündeme taşımak, aracı olmaktır. İş bulmak sosyal devletin görevidir. Amacımız dezavantajlı vatandaşlarımızın projeye sahip çıkması işini ve aşını kendi yaratmasıdır. Bu gerçekleşirse projemiz hak ettiği yeri bulacaktır. Umudumuz güvenli yarınlar yaratmaktır" dedi.

"Beklediğimizden daha iyi verim aldık"

Proje Koordinatörü Fatih Karabulut, Amaçlarının geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı devam ettirmek olduğunu belirterek, "Kursumuz bitmek üzere 22 iş günü devam etti. Bunun devamında aynalı süpürge kursu olacak ve buda 2 hafta sürecek. Bizim niyetimiz 4 ile 5 kişi en azından burada yetiştirebilmekti. 21 kursiyerimiz var ama verim daha fazla oldu. Beklediğimizden daha iyi gitti. Herkes öğrendi. Tabi ustalık noktasında biraz daha zamanları var. Amacımız, geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı devam ettirmektir. Aynalı süpürge kursunda da niyetimiz budur. İstihdam konusunda birkaç kişiye faydamız olur ise ne ala" diye konuştu.

"Söğüt dallarından sepet yapıyoruz"

Kurs eğitmeni 60 yaşında ki Şerafettin Yaprak, kurs eğitim ile sepet yapıyoruz burada. 40 ile 50 yıldır bunu yapıyoruz. Böyle eğitimlerin devamını istiyoruz. Bitkisel ağaçlardan dere boylarında ki söğüt ağaçlarından dallarını alıyoruz ve onlarla sepet üretiyoruz. Bazı özel yerlerde dere kabukları var onlarla da sazlar yapıyoruz. Bağ, el, tabla sepetleri yapılabilir. Yok olmaya yüz tutmuş bir meslek ve biz bu mesleği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Çok memnun kaldım"

Sepet kursundan çok memnun kalan 55 yaşında ki Kursiyer Şaziye Gülateş, "bu sepet kursundan çok memnun kaldık. Ustamız Şerafettin bey yapıyor ve biz ondan öğreniyoruz. Devamını istiyoruz olursa. Çoluğumuza çocuğumuza katkısı olur. Muhabbet sohbet ile beraber sepetleri yapıyoruz. Bir sepeti yapmamız yarım saati buluyor ince iş olduğundan" ifadelerini kullandı.

(AC-