Unutulmaya Yüz Tutan Sokak Oyunları Öğretilecek

Keçiören Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde, geleneksel sokak oyunların tanıtılması için "Zamansız Oyunlar Projesi" hayata geçirilecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM), Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi desteği ile "Zamansız Oyunlar Projesi" hazırlandı.



Proje ile kent koşullarında teknolojik oyunlara yenik düşen, çocukların zihinsel, bedensel gelişimini sağlayan, iletişimi öğreten, paylaşımı geliştiren, unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarının tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanıyor. Proje, değerlerin yaşatılmasında rol oynaması açısından da önem taşıyor.



Keçiören'de belirlenen okulların bahçesinde gerçekleştirilecek ve 2 ay sürecek proje ile çocukların keyifli dakikalar yaşaması hedefleniyor.



Proje, 15 Mayıs'ta Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezinde gerçekleştirilecek "Bilim ve Oyun Şenliği" ile sona erecek.



Keçiören'deki tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilecek olan şenlikte öğrenciler, kurulacak oyun istasyonlarında geleneksel oyunlarla eğlenecek. Bunun yanı sıra okullar, projelerini sergileme fırsatı bulacak. Ayrıca düzenlenecek kermeste ürün satışı ile okullara da destek sağlanacak.