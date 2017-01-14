Unutulmaya Yüz Tutan El Sanatı Atakum'da Hayat Buldu

Atakum Belediyesinin ses getiren Feretiko Kursu, unutulmaya yüz tutmuş bu değerin yaşatılması için öncü oldu.



Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden olan feretiko dokuma sanatı, Atakum ilçesinde yeniden hayat buldu. Atakum Belediyesi tarafından açılan Dokuma Atölyesinde başlatılan Feretiko Kursu ile hem bu önemli kültürel değeri yaşatmak hem de ürettikleri ürünler ile ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, kursun yolunu tuttu. İŞKUR tarafından desteklenen ve Atakum Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi koordinesinde sürdürülen kurslarda 6 ay eğitim alacak olan kadınlar, kurs sonunda sertifikalarını alacak. Kurs boyunca günlük 30 TL destek verilen kursun ilk döneminde ilk haftalar geride bırakıldı.



"Yine öncü olduk"



Dokuma atölyesinde gerçekleştirilen kurslara gösterilen ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bir yandan kadınların meslek sahibi olmalarını hedeflediğimiz kurslarımız ile diğer yandan tarihi bir değeri olan önemli bir kültürümüzü yaşatmış oluyoruz. Feretiko Kursu'nu başlatmamızın ardından, bu önemli değeri yeniden akıllara getirdik. Bugün baktığımızda hem bölgemizde hem de şehrimizde farklı kurumların da Feretiko Kursu açmayı hedeflemesi bizleri son derece mutlu etti. Diğer mesleki kurslarımızda da olduğu gibi bu kursumuzda da örnek olduk. Diliyoruz ki bu tür mesleki eğitim veren atölyelerin sayısı daha da artsın ve kadınlarımız meslek sahibi olsun, ev ekonomilerine katkı sağlasın, geleceğe daha da umutla baksın" dedi.



"Mutluyuz, gururluyuz"



İlk dönem kursuna 20 kursiyer ile başladıklarını ve ikinci dönem için hazırlıkların da başladığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kadınların el emeği ve göz nuru, feretiko dokuma sanatı ile buluşunca ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. Bugün Dokuma Atölyemizi ziyaret ettiğimizde bunu daha yakından gördük. Kadınların gözlerindeki ışık, üretmenin mutluluğu ve kursun ardından elde etmeyi hedefledikleri ekonomik güç karşısında mutlu olmamak elde değil. İlk dönemde henüz birkaç haftayı geride bırakmamıza rağmen bir sonraki kurs dönemi için talepler şimdiden başladı. Kadınlarımız yeni iş alanları, imkanlar istiyor. Biz de Atakum Belediyesi olarak bu istekleri karşısında Atakum Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi öncülüğünde kurslarımızı kadınlarla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



"Çocuklarım 'yapamazsın' dedi"



Tezgahların başında yılların ustaları gibi gururla oturan ve üretmenin mutluluğu gözlerinden okunan kadınlar ise Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür etti. Başkan Taşçı, eşi Fatma Taşçı ile birlikte kurs atölyesinde tezgahları gezen ve kursiyerlerle sohbet etti. Yaşlı bir kursiyerin, "Çocuklarım ve torunlarım benim yaşlandığımı, çalışamayacağımı söylüyordu. İnat ettim kursu başarıyla bitirip hepsini mahcup edeceğim" şeklindeki sözleri karşısında Başkan Taşçı, "Üretmenin yaşı mı olurmuş? Kurs bittiğinde bu işten kazanç sağlaman için bütün desteği bizzat ben vereceğim" diye konuşarak yaşlı kadına destek verdi. - SAMSUN