Unutulma Hakkı': İnternette Özel Hayatınızı Korumanın Yolu





Özel hayatınızın istemediğiniz şekilde internette arama motorlarında ifşa edilmesinden hoşlanmıyorsunuz. Sosyal medyadaki yalan hikayeler sizi rahatsız ediyor. Endişelenmeyin. İnternetteki varlığınızı artık kontrol edebileceksiniz. Avrupa Birliği 'unutulma hakkı'nın mücadelesini veriyor. İspanya'nın Caruna şehrinde yaşayan Mario'nun hikayesi bize yol gösteriyor.



Euronews:



"Mario ile randevumuz var. O, Google ile verdiği mücadeleyi kazandı. Hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum."



Mario adını Google'da aradığında,1990'larda 'mülkünün zorla satılmasıyla' ilgili bir habere gönderme yapılıyordu. O da Google'dan bunun silinmesini istedi.



Altı yıllık mücadelesinin sonunda 2014'te Avrupa Adalet Divanı 'unutulma hakkı' şeklinde bir karara imza attı.



Euronews:



"Avrupa'yı değiştirdiniz, biraz da dünyayı değiştirdiniz. Niçin böyle bir eylemde bulundunuz?"



Mario Costeja Gonzalez, Avukat:



"Google beni görmezden geldi. Avrupalılar olarak bununla ilgili bir şey yapamıyorduk. Değişiklik için bir kapının açılması gerekiyordu. Avrupalı olarak arama motoruyla ilgili bir sorunla karşılaştığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendiriliyorsunuz. Google gibi bir devle karşı karşıya gelmek zor. Onların arkasında güçlü lobi var. Daha önce karşılaştığımız durum normal değildi. Büyük teknoloji şirketi bize hukuksuz şekilde davranıyordu. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlardı.Hukuka gerçekten ihtiyaç vardı."



Avrupa Birliği'nin veri koruma reformu bireysel hakları güçlendiriyor. Kişisel bilgilerin nereden gönderilirse gönderilsin korunması esasına dayalı bir sistem var. Bir Avrupalı kişisel bilgisinin arama motorunda bulunmasını istemiyorsa bu bilgi silinebiliyor. Bu da belli şartlar altında yapılıyor.



Madrid'te Mario'nun avukatıyla buluşuyoruz. Bu konudaki sorunlara dikkat çekiyor. 'Unutulma hakkı' Mario gibi sıradan Avrupalılara uygulanabiliyor, 'kamu yararına çalışan, bilinen' kişiler için değil. Peki bu ne anlama geliyor? İkinci sorun da silinecek bilginin ne kadar eski olması gerektiğiyle ilgili.



'Untulma Hakkı' Avrupa Parlamentosu'nda oylandıktan sonra gelecek yıl yürürlüğe girecek.



Euronews:



"Mayıs 2018'den sonra her bir Avrupa vatandaşının korunması tam anlamıyla nasıl olacak?"



Joaquin Rodwiguez, Mario'nun Avukatı:



"Yeni Avrupa düzenlemesi unutulma hakkı konseptini genişletiyor. Sadece arama motorlarına uygulanmayacak, internetteki diğer servisler için de geçerli olacak. O tarihten itibaren bütün internet kullanıcıları doğru olmayan ya da belli zamanı geçmiş bilgilerin silinmesini isteyebilecek. Bu web sayfaları arama motorlarını bilgilendirmek zorunda. Böylece o içerikle ilgili tüm bağlantılar engellenecek ya da silinecek."



Avrupalıların üçte ikisi internetteki varlıklarının tamamen kontrol edilemediğinden dolayı endişeli olduğunu ifade ediyor.



Özel bilgilerin arkadaşlarla paylaşılmasında sorun yok ancak dedikoduları dünyayla paylaşmak farklı. Özellikle okul ile ilgili durumlarda bu geçerli.



Siber zorlalık büyüyen bir



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Tags: Unutulma İnternet Hakkı: özel yolu İnternette Facebook İspanya siyaseti Büyük veri hayatınızı korumanın İspanya Sosyal ağ Gepost: 26 januari 2017