Unutkan Yolcular Servet Bıraktı
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi geçen sene 867 bin 812 dolar tutarında bozuk paranın yolcular tarafından havaalanlarındaki kontroller sırasında unutulduğunu açıkladı.
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi geçen sene 867 bin 812 dolar tutarında bozuk paranın yolcular tarafından havaalanlarındaki kontroller sırasında unutulduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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