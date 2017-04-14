Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Unutkan Yolcular Servet Bıraktı
Ara
BİST 89.871 %0,00
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Unutkan Yolcular Servet Bıraktı

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi geçen sene 867 bin 812 dolar tutarında bozuk paranın yolcular tarafından havaalanlarındaki kontroller sırasında unutulduğunu açıkladı.

Unutkan Yolcular Servet Bıraktı

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi geçen sene 867 bin 812 dolar tutarında bozuk paranın yolcular tarafından havaalanlarındaki kontroller sırasında unutulduğunu açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika, Abd