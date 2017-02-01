Unrwa'dan Gazze Konusunda Uyarı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krenpol, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan durumun ciddiyetine karşı uyarıda bulundu.



UNRWA Genel Komiseri Krenpol ile Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Takeshi Okubo Gazze'deki UNRWA ofisinde bir araya geldi.



İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Krenpol, "Gazze'deki durum tehlikeli. Dünya, abluka altıdaki Gazze'ye karşı kendinden utanmalı." dedi.



Krenpol, "Hiç kimse İsrail ile Gazze arasındaki güvenlik durumunun tabiatını bilmiyor. Ancak bölge halkı burada yeni bir savaşın patlak verebilme ihtimalinden büyük korku duyuyor." diye konuştu.



Savaşın sonuçlarının pahalıya mal olduğunu ve bu topraklarda tekrar bir savaşın yaşanmamasını ümit ettiğini belirten Krenpol, "Herkes savaşın ortaya koyduğu yıkımları ve Gazze'nin alt yapısının yok edildiğini hatırlamalı." ifadelerini kullandı.



Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Okubo da Gazze Şeridi'nin İsrail ablukası nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını vurguladı.



Ablukaya karşı Gazze'ye birçok yardımda bulunduklarını hatırlatan Okubo, Filistinlileri, zor hayat şartlarına teslim olmayarak yaşamlarını sürdürmeye çağırdı.



İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da zarar görmüştü.



Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlara göre, Gazze nüfusunun yüzde 80'i dışarıdan yapılan yardımlara bağımlı şekilde yaşıyor. Bölgedeki işsizlik oranının da yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.



İsrail, Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.