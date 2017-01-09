Unrwa'dan Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA), Suriye ve Filistin topraklarındaki faaliyetlerine destek amacıyla 813 milyon dolarlık bağış çağrısında bulunduğu bildirildi.



UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin, Doğu Kudüs toprakları ile Suriye'deki savaştan zarar görenler Ürdün ve Lübnan'a göç eden Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 813 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğu vurgulandı.



Açıklamada, bu meblağın 402 milyon dolarlık kısmının Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki mültecilerin hizmetine tahsis edileceği, 411 milyon doların ise Suriye'deki 430 bin Filistinli mültecinin temel ihtiyaçları ve insani yardımlara ayrılacağı, Lübnan ve Ürdün'e sığınan 47 bin mülteciye de hizmet sunulacağı kaydedildi.



UNRWA, uluslararası topluma mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil destek çağrısı yaptı.