Ünlülerin Yerine Disney Karakterlerini Koyan Sanatçı Andhika Muksin

Photoshop sanatçısı Andhika Muksin, özellikle Hollywood'un ünlü simalarının yüzlerini Disney karakterleri ile değiştirdi.



İlginç bir işe imza atan sanatçı, çalışmalarını da Instagram hesabından sergiliyor. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çalışmalarını sürdüren sanatçının işleri de sosyal medyada oldukça ilgi çekiyor.



Muksin, ünlülerin hayatları ile Disney karakterlerini bağdaştırınca kendi modern masallarını yaratmış. Şimdiden ilgileri üzerine çeken sanatçının bir sonraki işleri de sabırsızlıkla bekleniyor.