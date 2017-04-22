Ünlülerin Vintage Selfieleri ile Tarihe Yolculuk

Akıllı telefonlarla selfie modası tekrar patlasa da selfie akımı tahmin ettiğinizden daha da eski.Selfie çekimi artık hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızda neredeyse normal pozlar vermiyoruz.

Ünlülerin Vintage Selfieleri ile Tarihe Yolculuk

Akıllı telefonlarla selfie modası tekrar patlasa da selfie akımı tahmin ettiğinizden daha da eski.

Selfie çekimi artık hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızda neredeyse normal pozlar vermiyoruz. 2014 yılındaki Oscar ödül töreni ile tekrar popüler olan selfie akımı, tahmin ettiğinizden daha da eskilere dayanıyor.

Dünyanın en popüler selfiesi olmasa da ilk selfie, fotoğrafçı Robert Cornelius tarafından Kuzey Amerika'da çekildi. Cornelius ile başlayan akımı birçok ünlü de takip etti. İşte ünlülerin ilk selfieleri.

Rowan Atkinson, 1987


Madonna, 1982


The Shining setinde Jack Nicholson, Stanley Kubrik ve kızı, 1980'ler


Josep Byron, 1909


John Lennon, 1967


Marilyn Monroe, 1962


Linda, Paul and Mary McCartney, 1969


Paul McCartney, 1959


Frank Sinatra, 1930'lar


Neil Armstrong, 1969

Kaynak: Ontrava.com

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