Ünlülerin Vintage Selfieleri ile Tarihe Yolculuk

Akıllı telefonlarla selfie modası tekrar patlasa da selfie akımı tahmin ettiğinizden daha da eski.



Selfie çekimi artık hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızda neredeyse normal pozlar vermiyoruz. 2014 yılındaki Oscar ödül töreni ile tekrar popüler olan selfie akımı, tahmin ettiğinizden daha da eskilere dayanıyor.



Dünyanın en popüler selfiesi olmasa da ilk selfie, fotoğrafçı Robert Cornelius tarafından Kuzey Amerika'da çekildi. Cornelius ile başlayan akımı birçok ünlü de takip etti. İşte ünlülerin ilk selfieleri.



Rowan Atkinson, 1987





Madonna, 1982





The Shining setinde Jack Nicholson, Stanley Kubrik ve kızı, 1980'ler





Josep Byron, 1909





John Lennon, 1967





Marilyn Monroe, 1962





Linda, Paul and Mary McCartney, 1969





Paul McCartney, 1959





Frank Sinatra, 1930'lar





Neil Armstrong, 1969