Ünlülerin Vintage Selfieleri ile Tarihe Yolculuk
Akıllı telefonlarla selfie modası tekrar patlasa da selfie akımı tahmin ettiğinizden daha da eski.Selfie çekimi artık hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızda neredeyse normal pozlar vermiyoruz.
Akıllı telefonlarla selfie modası tekrar patlasa da selfie akımı tahmin ettiğinizden daha da eski.
Selfie çekimi artık hayatımızın bir parçası. Günlük hayatımızda neredeyse normal pozlar vermiyoruz. 2014 yılındaki Oscar ödül töreni ile tekrar popüler olan selfie akımı, tahmin ettiğinizden daha da eskilere dayanıyor.
Dünyanın en popüler selfiesi olmasa da ilk selfie, fotoğrafçı Robert Cornelius tarafından Kuzey Amerika'da çekildi. Cornelius ile başlayan akımı birçok ünlü de takip etti. İşte ünlülerin ilk selfieleri.
Rowan Atkinson, 1987
Madonna, 1982
The Shining setinde Jack Nicholson, Stanley Kubrik ve kızı, 1980'ler
Josep Byron, 1909
John Lennon, 1967
Marilyn Monroe, 1962
Linda, Paul and Mary McCartney, 1969
Paul McCartney, 1959
Frank Sinatra, 1930'lar
Neil Armstrong, 1969