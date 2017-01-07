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Ünlülerin Kar Heyecanı Sosyal Medyayı Kapladı
Ünlülerin Kar Heyecanı Sosyal Medyayı Kapladı
7 Ocak 2017 Cumartesi 15:35
Ülke genelinde görülen yoğun kar yağışının heyecanını sosyal medyaya yansıdı. İşte ünlülerin kar heyecanı paylaşımları.
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