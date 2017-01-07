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Ünlülerin Kar Heyecanı Sosyal Medyayı Kapladı

Ünlülerin Kar Heyecanı Sosyal Medyayı Kapladı

Ülke genelinde görülen yoğun kar yağışının heyecanını sosyal medyaya yansıdı. İşte ünlülerin kar heyecanı paylaşımları.

Ünlülerin Kar Heyecanı Sosyal Medyayı Kapladı

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Sosyal Medya, Kar
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