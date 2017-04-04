Ünlülerin Akın Ettiği Gecede Serdar Ortaç'tan TRT'ye Mustafa Keser Çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumuyla ilgili sanatçılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

DİNÇÖZ FOTOĞRAFI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen buluşma öncesi Petek Dinçöz, Emel Sayın, Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Serkan Çağrı gibi ünlü isimler bir süre sohbet etti. Petek Dinçöz, yemek öncesi yaşanan samimi sohbetin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

TRT'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Geceye katılan Serdar Ortaç ise Mustaf Keser'in yanına gidip, TRT'ye çağrıda bulundu. Keser'in "Müziğin Tutkusu" programını tekrar yayına koymasını istedi. Ortaç, program yayına başlarsa ilk konuğun kendisi olacağını söyleyip, Keser'le çektikleri videoyu Instagram hesabından paylaştı.

MASADAKİ YERİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan geceyle ilgili paylaşımlarına devam eden Serdar Ortaç, masada kendisine ayrılan ve isminin yazdığı kısmın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.