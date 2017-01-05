Ünlülerden Obeziteyle Mücadeleye Destek

Türk Böbrek Vakfının (TBV) çocuklarda obezitenin önlenmesi için başlattığı proje kapsamında hazırlanan "Çocuklar ve Egzersiz" çalışmasına, oyuncu Wilma Elles ile sporcu ve vakıf destekçisi Hasan Yalnızoğlu destek verdi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde obez vatandaşın bulunması ve bunların 1,8 milyonunu 18 yaş altındaki çocukların oluşturması gerçeğinden yola çıkan vakıf, özellikle çocuklarda obezitenin azaltılması ve önlenmesi için harekete geçti.



Hasan Yalnızoğlu'nun Şişli'deki spor stüdyosunda kamera karşısına geçen TBV Başkanı Timur Erk, Wilma Elles ve UPS Spor Kulübü öğrencileri, temel egzersiz hareketlerini içeren videolar çekti.



Çekimler sonrasında Timur Erk, verdikleri destek için teşekkür ettiği Elles ve Yalnızoğlu'na dev su bardaklarıyla su ikram etti.



Wilma Elles, Hasan Yalnızoğlu ve çekimlere katılan çocuklara, "sağlıklı yaşam gönüllüsü" olmalarından dolayı birer rozet takan, ayrıca Elles ve Yalnızoğlu'na teşekkür plaketi takdim eden Erk, çekilen egzersiz videolarının, çocuklarda böbrek sağlığının korunması ve obezite ile mücadele kapsamında sosyal medya ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle tüm okullara ulaşmasının sağlanacağını belirtti.



Erk, obezitenin, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına işaret ederek, kampanyanın amacının, çocukluk ve gençlik obezitesinin azaltılmasına yönelik olduğunun altını çizdi.



Çocuklar için sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına harekete geçtiklerini ifade eden Erk, şunları kaydetti:



"Sağlıklı bir yaşam için beslenme ne kadar önemliyse egzersiz ve hareketli yaşam da o kadar önemli. Bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen zaman artıkça, sağlıklı yaşamdan uzaklık da o kadar artıyor. Tüm ciddi sağlık sorunlarının en temel sebebi, gelişme çağındaki beslenme ve yaşam alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Kişilerin genetik yapısı elbette etkili ancak alınacak basit önlemlerle hastalıkların önüne geçmek mümkün. Bu nedenle çocuklarımızı mümkünse spora, değilse basit egzersizlerle harekete alıştırmak, onların geleceğine yapılacak en güzel yatırımdır."



Erk, kampanyanın hedefinin, 1,8 milyon çocuk obez sayısının azaltılması olduğuna değinerek, çekilen film ile çocuklara obeziteyle mücadelede etkin faktörlerden biri olan çocuklukta ve gençlikte spor yapmayı özendirmek ve alışkanlık haline getirmeyi istediklerini belirtti.



Erk, "Çocuklarımız halen ülkemizde yaygın olan şımartma güdüsünden daha çok disiplinli yaşam tarzına dönüşme ihtiyacı göstermektedir. Bu nedenle çekilen filmin mümkün mertebe tüm ilköğretim okullarında gösterilmesi, tetikleyici faktör olabilecektir. Ayrıca kantinlere getirilmiş olan birtakım gıda ve beslenme disiplininin jimnastik ve benzer tüm spor dallarında yaygınlaştırılması ve çocuklara benimsetilmesi sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Günde en az yarım saat spor"



TBV'nin çocuklar için başlattığı kampanyaya destek veren oyuncu Wilma Elles, sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, ikizlerinin de olabildiğince hazır gıdalardan uzak ve doğal beslenmeleri için elinden geleni yaptığını anlattı.



Çocukların hastalıklardan korunması için anne, babalara çok iş düştüğünü vurgulayan Elles, çocuklara, "ileride sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak istiyorlarsa, mutlaka yediklerine ve günde en az yarım saat spor yapmaya dikkat etmelerini" önerdi.



Hasan Yalnızoğlu da spora 7 yaşında başladığını ve sporu hiç bırakmadığını ifade ederek, gençlerin spora erken yaşta başlamalarının başarılarına katkısı olacağını kaydetti.