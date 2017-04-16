Ünlüler Oylarını Böyle Kullandı

CUMHHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullanma işlemi devam ederken, oy kullanan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.



Sosyal medya fenomeni Nusret'in paylaşımına yüzlerce yorum yapılırken, İbrahim Tatlıses, Cüneyt Arkın, Ata Demirer, Hadise'nin de aralarında olduğu ünlü isimlerin oy kullanırken paylaştıkları fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.



- İstanbul