Ünlüler, Omurilik Felcinin Tedavisi İçin Koşacak

OMURİLİK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla bu sene 4'üncü kez düzenlenecek Wings For Life Dünya Koşusu, 24 ülkeyle aynı anda 7 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.



Dünyada sayıları milyonları bulan omurilik felçlileri için yapılan çalışmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen Wings For Life Dünya Koşusu'nun 4'üncüsü, 24 ülkeyle aynı anda 7 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleşecek. Formatıyla dünya üzerindeki hiçbir yarışa benzemeyen ve şu ana kadar 17 milyon Euro toplamayı başaran organizasyonun Türkiye ayağına da birçok ünlü isim destek veriyor. Wings For Life Dünya Koşusu'nun Türkiye'deki elçileri, yarışın amacını anlatan tanıtım filminde "Koşamayanlar için Koşuyoruz" mesajını verdi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, engelli sporcular Enes Günel ve Bahattin Hekimoğlu, oyuncular Müjde Uzman ile Ayşe Tolga, sunucular Tanem Sivar ve Merve Toy, Survivor yarışmasının eski şampiyonu Merve Oflaz, fitness eğitmeni Murat Bür ile Red Bull sporcuları Yağız Avcı ve Ahmet Arslan, bu global hareketi daha fazla kişiye duyurmak için çalışıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla koşuya hazırlık süreçlerini ve organizasyon detaylarını anlatarak destek çağrısında bulunan ünlü isimler, Wings For Life World Run'ın tanıtım filminde de bir araya geldi.



Organizasyonun duyurusuna destek vermenin yanı sıra Müjde Uzman, Murat Bür ve Ayşe Tolga gibi isimler İzmir'de düzenlenecek Wings For Life World Run'da yerlerini alırken, Merve Toy ve Irmak Kazuk, kayıtları dolan İzmir koşusuna katılamayanlar için İstanbul Belgrad Ormanı'nda düzenlenecek App Run'da koşacaklar. - İstanbul