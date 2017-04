Ünlüler koşamayanlar için koşacak

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla kurulan Wings For Life Vakfı'nın düzenlediği Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağı,İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan'ın katkılarıyla 7 Mayıs'ta İzmir'de olacak. Wings For Life World Run'ın basın toplantısı ise dün İstanbul'da gerçekleşti. Basın toplantısına Wings For Life'ın gönüllü elçilerinden ünlü oyuncular Ayşe Tolga, Merve Oflaz ve başarılı televizyon programcıları Tanem Sivar ile Merve Toy da katıldı.

Merve Toy'un sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, TOFD Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, Enes Günel, Emrah Başoğlu, Ayşe Tolga, Tanem Sivar, Merve Oflaz ile Red Bull sporcuları Yağız Avcı ve Ahmet Arslan yer aldı.

Dünyada bulunan milyonlarca omurilik felçlisinin iyileşmesi için yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için kurulan Wings For Life Vakfı'nın koşusu yaklaşıyor. 7 Mayıs'ta 24 ülkede aynı anda başlayacak ve farklılığıyla dikkat çekecek yarış Türkiye'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan'ın katkılarıyla ikinci kez İzmir'de yapılacak.

Koşuda dünyanın en hızlı pilotları da yer alacak ancak bu kez hayatlarının en yavaş yarışlarına katılacaklar. Geçtiğimiz yıllarda David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi isimlerin kullandığı yakalama aracını İzmir'de ise 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Yağız Avcı kullanacak. Yağız Avcı, yeni Ford Kuga'nın direksiyonuna geçerek katılımcıların mümkün olduğu kadar uzağa koşmaları konusunda motive edecek.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, "Omurilik felci çok basit kazalar sonrası herkesin başına gelebilecek bir sakatlık. Tüm dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli olan 3 milyon kişi var ve her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor. Bu kadar çok hayatı etkileyen bir sorun olan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar çok kısıtlı ve desteklenmesi gerekiyor. TOFD olarak, Wings For Life Dünya Koşusu'nun ülkemizde 4 senedir gerçekleşmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sayede ülkemizde farkındalık gittikçe artıyor. Dernek olarak bizler de elimizden geleni yaparak, her yıl 250 bin kişinin etkilendiği bu hastalığın çaresinin bulunmasına destek oluyoruz" dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya ise, "Omurilik zedelenmeleri için dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için çalışan "Wings for Life" vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülkede aynı anda gerçekleşecek bir koşu düzenliyor. Wings For Life World Run 24 ülkede aynı anda koşulan benzersiz bir yarış. Biz de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak, bu anlamlı koşunun ülkemizdeki destekçisiyiz. Omurilik felci konusunda farkındalık yaratmak için her yıl daha da fazla katılımın olduğu bu yarışın öneminin farkındayız" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda geçirdiği bir kazada omurilik zedelenmesi nedeniyle felç olan ancak bir mucizeye tanıklık etmemizi sağlayan Emrah Başoğlu ise, "2 Ekim 2016 tarihinde bir motosiklet kazası geçirdim. Kaza sonrasında omurgamın T5 ve T7 kemiklerimde kırık oldu. Kazadan 1 gün önce 30-35 dakika boyunca koşu bandında koşmuşken 1 gün sonra hiçbir şekilde hareket edemedim. Ne yaşayacağınızı, bundan sonra sizi nelerin beklediğini kesinlikle bilemiyorsunuz. Hastane odamda ailem felci araştırmamı tamamen yasakladı. Ama ben onlardan gizli, forumlardan, sağlık sitelerinden umut aradım. İlk yaptığım şey umut aramak oldu. Biliyorsunuz ki şu an omurilik felcinin bir tedavisi yok. Bu işi başarmış olan insanların hikayesini aradım ve bulamadım. Daha çok başarısız hikayeler vardı. İşte o gün bir karar verdim. Ben yürüyeceğim, bir gün bunu başaracağım ve eğer yapabilirsem 'insanlara umut olacağım' dedim. Ve kaza geçirdikten 2 ay sonra falan ilk adımlarımı atmaya başladım. Adım atmaya başlayınca sosyal medyadan bütün tedavi sürecimi her şeyimi paylaştım, insanlara anlattım. Bu şekilde devam ederken bununla yetinmemem gerektiğini düşündüm ve araştırmaya da başladım. Sonra karşıma Wings For Life çıktı. Sadece omurilik felçlileri için çalışan bir kurum. Bundan daha iyi fırsat olamaz dedim. Kendime bir hedef koydum ve kendi takımımı bile kurdum. 6-7 kişilik bir takımımız var, hepsi benim ve omurilik felçlileri için koşacak. Daha sonrasında ulusal kanallara çıktıktan sonra hikayemiz daha fazla kişiye ulaştı. Artık tecrübelerimi omurilik felçlileri ile paylaşıyorum. Bundan daha büyük manevi bir haz olamaz bence. Şunu unutmayın; kırığım sonrasında doktorlar yüzde 5 yürüme ihtimali bile fazla olabilir, oturursa dua edin demişti. MR sonuçlarına bakan doktorlar da çok umut yok demişlerdi ama ben yürümeyi başardım. Belki moral, belki şans ama bu oldu. Şu anda bu hastalığa bir çözüm var gibi gözükmüyor. Çünkü bir ilaç tedavisi yok. Vakfın bu çalışmalarının ben bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Bunun için de ne destek verilecekse onlarla çalışmaktan büyük mutluluk duyarım. Herkese çok teşekkürler" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan ve 2012 yılında snowboard yaparken geçirdiği kaza sonucunda omurilik felci olan Enes Günel de, "Wings for Life dünya koşusunun tüm sponsorluk gelirleri ve katılım ücretlerinin tamamı doğrudan "Wings for Life" vakfının omurilik zedelenmeleri araştırmaları için ayrılan fona gidiyor.

Bizler için son derece önemli olan bu organizasyona destek olabilmek ve bu misyona dikkat çekebilmek için ben de bu sene Wings For Life dünya koşusunda yerimi alacağım" sözlerini sarf etti.

Wings For Life World Run'ın elçilerinden Ayşe Tolga ise, "Bu sene dördüncüsü düzenlenecek koşuya katılım her yıl artıyor. Aralarında David Coulthard, Felix Baumgartner ve Daniel Ricciardo'nun bulunduğu 400 elçi bu yarışın gönüllü destekçisi. Ben de bu sene 3. Kez bu global organizasyonun Türkiye elçilerinden biri olarak katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz üç yılda 260 binin üzerinde kişinin katıldığı koşuda toplam 17.8 milyon Euro bağış toplandı. Bu sene de hepimizin çabalarıyla Türkiye'den rekor bağış çıkacağına yürekten inanıyorum" diyerek koşuya desteğinin üstünde durdu.

Yakalama Aracı'nı kullanacak olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, "Bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Keyifli ve aynı zamanda önemli bu koşuda yer alacağım. Yakalama Aracı ile birçok anımız oldu. Bu yıl da nicelerini yaşayacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.

Red Bull sporcusu Ahmet Arslan ise, "Koşarak hayatını kazanan biri olarak, üç yıldır katıldığım Wings For Life World Run benim parçası olduğum en değerli koşu. Bu yıl da omurilik felci konusunda bilinç yaratmak için ben de orada olacağım. Wings For Life World Run'ın bir parçası olmaktan ve bu konuda farkındalık yaratmaktan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.



Koşu için 17.8 milyon euro toplandı

Wings For Life World Run, Wings For Life Vakfı'nın omurilik araştırmalarına destek için organize ettiği bir yarış olarak dikkat çekiyor. İlk üç yılda koşu için alınan kayıtlar ve toplanan bağışlarla toplam 17.8 milyon Euro toplandı. Wings for Life World Run, benzersiz formatı ile de koşuculara farklı bir deneyim sunuyor. Koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından tam 30 dakika sonra, sabit bir hızla ilerleyen yakalama aracı, sporcuları takip etmeye başlıyor. Yakalama aracının yanından geçtiği sporcu için yarış sona eriyor. Yakalama aracının en son yanından geçtiği sporcu, global şampiyon ilan ediliyor.