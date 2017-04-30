Ünlüler Engelli Farkındalığı İçin Buluştu

Ünlüler engelli farkındalığı için buluştu



BALIKESİR - ASTED (Aktif Sosyal Tüm Engelliler Dostları) ve Medya Ayvalık Muhabiri Görme engelli Namık Tuncel, şeker tüketimi ve diyabetin sonuçlarını İstanbullulara anlatabilmek için 29 Nisan günü Kadıköy Bahariye caddesindeydi.

100. Yıl Hitit Lions Kulübü Başkanı Egemen Candan ile ortak bir çalışma planlayan Namık Tuncel, hem sanat camiasının hem de 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Ertuğrul Yıldız, Sağlık Koordinatörü Yılmaz Dölekoğlu, Diyabet Obezite ve Çölyak'la Mücadele Komite Başkanı Süder Günaydın, 100. Yıl Hitit Lions Kulübü üyeleri ve 118-Y Yönetim Çevresi kulüplerinden Lionların katılımıyla, insanların günlük yemek alışkanlıklarını öğrenerek, günlük ortalama şeker tüketimlerini hesaplayıp, kişilerin aylık ve yıllık olarak ne kadar şeker tükettiğini anlattılar.

Bu hesaplar sonucunda da aylık ortalama tükettikleri şeker tutarları kişilere şeker poşetleri olarak taşıttırıldı. Günlük beslenme alışkanlıklarımıza toplum genelinde pek dikkat etmediğimiz gerçeğini de göz önüne aldığımızda, çalışmaya gönüllü olanların günde ortamala 90-120 gram şeker tükettikleri bunun da ayda 3-4kg şeker tüketimi anlamına geldiği gösterildi.

Oyuncu Nihat Demirel, Bülent Çelik, Yasemin Yücel ve Arzu Aktaş'ın da katılarak destek verdikleri bilinçlendirme çalışmasında, şeker tüketiminin diyabete sebebiyet verebileceği, diyabetin de uzuv kayıpları ve körlük gibi sorunlarla insanları engelli bireyler haline getirmede çok büyük bir sebep olacağı anlatıldı.

Projeyle insanların zararlı alışkanlıklarını farkedip vazgeçmelerini sağlamak ve daha sağlıklı bir toplum olmanın öneminden bahseden Bülent Çelik, her birimizin birer engelli adayı olduğunu ve engelli olmanın sadece kazalar ya da genetik sorunlardan kaynaklanmadığını aktardı.

Nihat Demirel ve katılan gönüllü vatandaşlar, Namık Tuncel ile gözlerini bağlayıp baston yardımıyla Kadıköy caddelerinde yürüyerek, görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları tecrübe ettirdi. Engelli insanların toplumun birer parçası olduğunu ve kendilerini mümkün olduğunca onların yerine koyarak, yaptıkları her işte engellileri de düşünüp gözetilmesi gerektiğini kaydeden Nihat Demirel sanat camiasını da, bu farkındalığın yayılabilmesi için, 'Bizler çalışıp insanlarımıza anlatabilirsek, özünde çok şevkatli ve merhametli olan toplumumuzun bu konuya sahip çıkacağına inanıyorum' sözlerini kullanarak, destek olmaya davet etti. 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu ve 100. Yıl Hitit Lions Kulübü ile daha önceden de engelli farkındalığı ile ilgili çalışmalar yapan Namık Tuncel, gelecek dönemde de birlikte farkındalık yaratan özgün projeler üreteceklerini belirtti.

Tuncel, destekleri için Lionlara bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve çabalar için teşekkür etti.