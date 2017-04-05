Barış Gelini Pippa'yı Unutmayan Ünlüler, Pippa Duvağıyla Kamera Karşısına Geçti

"Barış Gelini" adıyla çıktığı yolculuğun Türkiye ayağında öldürülen Pippa Bacca'nın ölümünün 9. yılında sanatçılar "Barış Gelinim Olur musun" projesinde Pippa'nın duvağını taktı.

"BARIŞ GELİNİM OLUR MUSUN?"

"The Sanat" adlı sanat platformu Pippa'nın anısını yaşatmak için bir proje geliştirdi. "Barış Gelinim Olur Musun?" adıyla oluşturulan projede pek çok sanatçı ve gazeteci Pippa'yı temsilen duvak taktı.

"UNUTULUP GİTTİ"

Platform, projenin amacını şu sözlerle ifade etti:

Türkiye'de yaşanan birçok şey gibi, bu olay da gündemde bol miktarda kuru gürültü ürettikten sonra unutulup gitti. Unutulan sadece tecavüz ve cinayet değil, aynı zamanda dünya barışı ve insan haklarıydı. Tıpkı Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Sarai Sierra ve tüm diğer isimsiz Pippa'larda olduğu gibi.









