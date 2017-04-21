Ünlü Yönetmen Çağan Irmak Seferihisar'da Miniklerle Ağaç Dikti
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Seferihisarlı ünlü yönetmen Çağan Irmak, fidan dikim törenine katıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Seferihisarlı ünlü yönetmen Çağan Irmak, fidan dikim törenine katıldı.
Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocuk şenliği kapsamında, fidan dikim töreni de düzenlendi. Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinliğe Seferihisarlı ünlü yönetmen Çağan Irmak da katıldı. Irmak, etkinlik de miniklerle beraber fidanları toprakla buluşturarak bol bol fotoğraf çektirdi. Çağan Irmak, evladın için bir ağaç dik kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Biz Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili üç arkadaş Yasemin, Barış ve ben bir karar aldık. Dedik ki, bu gidişle hiçbir şey yeşil kalmayacak. En iyisi bir kampanya başlatalım. Evladın için bir ağaç dik kampanyasını başlattık. Ama bu sadece evlatlarımızı kapsamıyor. İsteyen herkes sevgilisi, arkadaşı, babaannesi, annesi veya ölmüş insanları için de dikebiliyor. Dikin, bize fotoğrafını gönderin biz de sosyal medyada paylaşalım dedik ve diğer ağaç dikimlerine ön ayak olsun istedik. Kampanyamız böyle başladı ve devam ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, şöyle konuştu:
"Çok güzel bir kampanyaya destek veriyoruz bugün. Öncelikle bu güzel kampanyayı başlatan Sevgili Çağan Irmak'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan TEMA Vakfı, Teos Marina ve vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bizler, bugün evlatlarımız için ağaç dikiyoruz. Dünyanın her yerinde siyasi iktidarlar ağaçları katlederken, bugün anneler, babalar, çocuklar hep birlikteyiz ve bunun kıymetinin farkındayız. Bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Onlarla birlikte Seferihisar'ı ve dünyamızı daha çok ağaçlandıracağız. Gelecek, bu çocuklarla çok daha güzel olacak."
22 Nisan'da yöresel yemekler yarışmaları ve çocuk şenliği atölye çalışmaları ile devam ederek, 23 Nisan Pazar günü resmi törenlerle birlikte farklı törenler ve Ömür Gedik konseriyle son bulacak. - İZMİR