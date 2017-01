ABD'li ünlü oyuncu Shia LeBeouf internette canlı yayınladığı Trump karşıtı protesto sırasında polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Hollywood yıldızı LeBeouf Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden beri New York'ta protesto gerçekleştirip bunu cvanlı olarak internette yayınlıyordu. Kendisine katılan bir grup protestocu ile birlikte "He will not divide us" (Bizi böleyemeceksin) sözlerini tekrarlayan LeBeouf, canlı yayın sırasında kelepçelenerek polis tarafından götürüldü.