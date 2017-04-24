Ünlü Yazar Adil Yıldırım: "Kadınlar Yaratıcılıkta Çok İleride!"

Ünlü yazar Adil Yıldırım geçtiğimiz günlerde Kültür Tv'ye konuk oldu. 'Holistik Kültür' programında oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Yıldırım kadınlarla ilgili de net konuştu.

Ünlü Yazar Adil Yıldırım:

Ünlü yazar: "Dünyanın kadınlar etrafında döndüğünü düşünüyorum. Bence kadınlar yaratıcılıkta da erkeklere oranla çok ilerideler" diye konuştu.

Roma, Venedik ve İstanbul'da geçen bir aşk öyküsünü okuyucularına sunacak olan Adil Yıldırım'ın 5 kitaptan oluşan roman serisinin ilki "Gecede Saklı Yalnız Aşklar" 13 Mayısta Doğan Kitap'tan çıkacak. Bu kitapta okuyucular, İtalya sokaklarında bir erkeğin ruhuna ve aşklarına yolculuk yapacaklar…

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