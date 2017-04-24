Ünlü Yazar Adil Yıldırım: "Kadınlar Yaratıcılıkta Çok İleride!"

Ünlü yazar: "Dünyanın kadınlar etrafında döndüğünü düşünüyorum. Bence kadınlar yaratıcılıkta da erkeklere oranla çok ilerideler" diye konuştu.

Roma, Venedik ve İstanbul'da geçen bir aşk öyküsünü okuyucularına sunacak olan Adil Yıldırım'ın 5 kitaptan oluşan roman serisinin ilki "Gecede Saklı Yalnız Aşklar" 13 Mayısta Doğan Kitap'tan çıkacak. Bu kitapta okuyucular, İtalya sokaklarında bir erkeğin ruhuna ve aşklarına yolculuk yapacaklar…