Ünlü Yapımların Senaristleri Greve Gitmeye Hazırlanıyor

ABD'nin en sevilen dizilerinin senaristleri greve gitmeye hazırlanıyor.



ABD'li film, televizyon ve radyo yazarlarını temsil eden sendika Writers Guild of America (WGA) medya dünyasına seslenen bir mektupla 2 Mayıs'tan itibaren greve gidebilecekleri uyarısı yaptı.



Grev çağrısının nedeni, yazarların sadece geçtiğimiz iki yılda gelirlerinin yüzde 23'ünü kaybetmiş olduklarını söylemeleri.



Bir başka neden, birçok dizinin süreleri kısaltılmış olmasına rağmen yazarların kontratlarının aynı süreye tabi kalması ve başka prodüksiyonlarda çalışamaması.



WGA'nın mektubunda greve gidildiği takdirde televizyon ve dijital ortamdaki diziler ile filmlerin senaryo yazılarının duracağı belirtildi.



2007 yılında da sendikanın 100 gün greve gitmesiyle sektörün aldığı büyük darbe düşünüldüğünde bu, dünyanın en büyük medya ağları için bir felaket demek.



Televizyon ve film stüdyolarını ise ciddi bir tehlike bekliyor olabilir.



En çok etkilenecek televizyon programları, yaklaşık her gece yayınlanan gece eğlence programları ve 'talk show'lar olacak. Ünlü komedyenlerin sunduğu Jimmy Kimmel Live, Saturday Night Live ve The Tonight Show with Jimmy Fallon, ekrana tutunmakta zorlanabilecek programlar arasında.



2007 grevinde yeni programlar yerine David Letterman, Jon Stewart ve Conan O'Brien gibi eski talk show'ların tekrarlarına yer verilmişti.



Grevden yeni James Bond filmi 'Quantum of Solace'in de etkilendiği, başrol oyuncusu Daniel Craig'in yazar eksikliği nedeniyle kendi diyaloglarını kendi yazdığı belirtiliyor.