Ünlü Türkücü Burhan Çaçan, Oğlunu Evlendirdi
Bir döneme damga vuran isimlerden Burhan Çaçan, oğlu Kutsal Çaçan'ı evlendirdi. Düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.
Türkücü Burhan Çaçan'ın oğlu Kutsal Çaçan, geçtiğimiz gece Büşra Kaleli'yle evlendi.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ CAVİT ÇAĞLAR YAPTI
Elite World Europa Hotel'de gerçekleşen düğünde Kutsal Çaçan'ın nikah şahitliğini iş adamı Cavit Çağlar yaptı. Çağlar, evlilik cüzdanını gelin Büşra Kaleli'ye verdi.
BURHAN ÇAÇAN SAHNE ALDI
Ceylan, Petek Dinçöz gibi ünlülerin katıldığı düğünde sahneye çıkan Burhan Çaçan, söylediği türkülerle konuklarını coşturdu.
İşte düğün töreninden kareler;
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