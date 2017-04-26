Ünlü Türkücü Burhan Çaçan, Oğlunu Evlendirdi

Bir döneme damga vuran isimlerden Burhan Çaçan, oğlu Kutsal Çaçan'ı evlendirdi. Düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.

Ünlü Türkücü Burhan Çaçan, Oğlunu Evlendirdi

Türkücü Burhan Çaçan'ın oğlu Kutsal Çaçan, geçtiğimiz gece Büşra Kaleli'yle evlendi.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ CAVİT ÇAĞLAR YAPTI

Elite World Europa Hotel'de gerçekleşen düğünde Kutsal Çaçan'ın nikah şahitliğini iş adamı Cavit Çağlar yaptı. Çağlar, evlilik cüzdanını gelin Büşra Kaleli'ye verdi.

BURHAN ÇAÇAN SAHNE ALDI

Ceylan, Petek Dinçöz gibi ünlülerin katıldığı düğünde sahneye çıkan Burhan Çaçan, söylediği türkülerle konuklarını coşturdu.

İşte düğün töreninden kareler;

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