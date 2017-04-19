Ünlü Tenisçi Serena Williams Hamile Mi?

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Serena Williams'ın sosyal medya uygulaması Snapchat'ten paylaştığı fotoğraf hamile olduğu yönünde haberlerin ortaya çıkmasına yol açtı.



Williams, '20 hafta' yazdığı ve karnını gösteren bir fotoğrafını paylaştı.



Eğer Williams'ın hamile olduğu ünlü tenisçi tarafından doğrulanırsa, böylece tenisçinin Ocak ayında kazandığı Avustralya Açık turnuvası sırasında hamile olduğu anlaşılacak.



Twitter'da, Williams'ın hamile olduğu haberleri üzene yoğun yorumlar yapılıyor.



Williams sosyal haber sitesi reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ile Aralık ayında nişanlandığını açıklamıştı.



Serena Williams nişanlandıklarını aşağıdaki görsel ile duyurmuştu.



Williams, dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu olsa da hala erkek meslektaşlarından daha az gelir elde ediyor.



Ünlü tenisçi kariyeri boyunca karşılaştığı haksızlıklara ve cinsiyetçi tavırlara karşı sesini çıkaran bir isim oldu.



Spor kanalı ESPN'e Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Erkek olsaydım, yüzde yüz çok uzun zaman önce tüm zamanların en iyisi ilan edilirdim" demişti.