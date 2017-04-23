Ünlü Tenisçi Maria Sharapova Yazar Oldu

29 yaşındaki genç Rus tenisçi hayatına birçok galibiyet sığdırdı. Bugüne kadar kazandığı ödüllerin toplamı 36 milyon dolar olan Sharapova, yazarlığa merak sardı.



12 Eylül 2017'de çıkaracağı kitap ile resmi olarak da sektöre atılmış olacak. Otobiyografi ve anılarını derlediği kitap toplam 304 sayfa olacak.



Yaşadığı zorluklardan aile ilişkilerine kadar birçok noktaya samimi bir şekilde değinen Sharapova, olmazsa olmazı tenisi de unutmamış. Tenisin hayatına nasıl girdiğini ve nasıl devam ettiği anlatıyor.



Geçtiğimiz günlerde kitabın kapağını yayınlayan Sharapova, şimdiden çıkacak kitabı için heyecanlı olduğunu da dile getiriyor.