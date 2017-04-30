Ünlü Televizyon Programcısı Mesir'le Şifa Buldu

Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Süleyman'ın eşi Hafsa Sultan'ı canlandıran televizyon programcısı Cansu Canan Özgen, Manisa'ya gelmeden önce sesinin kısık olduğunu, Mesir macunu sayesinde sesinin açıldığını söyledi.



Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sultan Camii kubbe ve minarelerinden Mesir macunu saçılmasıyla son buldu. Saçım töreninde 41 çeşit baharatla şifa kaynağı Mesir macununu yapan Merkez Efendi'yi ünlü televizyon programcısı Gaffur Uzuner canlandırırken, Mesir macunuyla şifa bulan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Süleyman'ın eşi Hafsa Sultan'ı ise ünlü televizyon programcısı Cansu Canan Özgen canlandırdı. Mesir macunu saçımı öncesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye berat vermesinin ardından Sultan Camii kubbe ve minareleriyle evler olmak üzere 43 noktadan 6 ton Mesir macunu halka saçıldı. Binlerce coşkulu vatandaş Mesir macunu kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerini ters çevirerek Mesir macunu kapmaya çalıştı. Protokol üyeleri de Mesir macunu kapmak için kıyasıya mücadele verdi.



Merkez Efendi'yi canlandıran ünlü televizyon programcısı Gaffur Uzuner, ikinci defa festivale katıldığını ancak ilk kez böyle bir görevde bulunduğunu hatırlatarak, "Geçen seneye göre çok kalabalık. Ülkenin o günkü koşulları biraz daha sıkıntılıydı. İnşallah giderek daha iyi olacak. O coşkuyu da burada gördük. 477 yıl, dile kolay. Uluslararası bir festival. UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Mirası listesinde yer alan bir festival. Bence her şey süper. İnşallah da hep böyle olsun. Macunu ben kardım tabi rol gereği ama tadını da biliyorum. Gayet güzel. Baharatı olunca tabi aroması da biraz şekerle buluşunca değişen bir şey. İnsanların buna ilgi göstermesi şahane bir şey. Keyifli güzel, lezzetli. İnşallah hiç kimsenin ağzının tadı bozulmasın" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalini yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Bu sene coşkuyla, çok güzel, huzur içinde, barış içinde, mutluluk içinde, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin 477.'sini kutladık. İnşallah Allah nasip etsin seneye ve önümüzdeki yıllarda da aynı coşkuyla, aynı birliktelikle, aynı mutlulukla yaşamak nasip olsun. Hayırlı uğurlu olsun hepimize" diye konuştu.



Temsili Hafsa Sultan da Mesir'le şifa buldu



477 yıl önce hastalanarak Merkez Efendi'nin yaptığı Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan'ı canlandıran ünlü televizyon programcısı Cansu Canan Özgen de Mesir macunu sayesinde şifa bulduğunu söyledi. Özgen, "UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alıyor. Hem ülkemiz için hem Manisa için çok önemli bir organizasyon. Olabildiğince destekleyip tanıtmamız gerekmekte. Burada olduğum için çok mutluyum. Aynı zaman Yavuz Sultan Selim Han'ın biricik zevcesi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da kıymetli valideleri Ayşe Hafsa Sultan olmaktan dolayı da ayrıca gururluyum. Mesir macununa bayıldım. Ama bunun lokum versiyonu var o da muazzam. Çok güzeldi. Benim sesim kısılmıştı. Bir ısırdım ve sesim açıldı. Mucizevi bir şifa gerçekten" dedi. - MANİSA