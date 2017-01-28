Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, "Suriye bir daha olmayacak"

"ÜRETMEYEN TÜKETEMEZ"

ESİAD'ın 32'nci İstişare Konseyi toplantısına "Tarihsel Perspektif İçerisinde Türkiye Orta Doğu İlişkileri" konusunda konuşmacı olarak katılan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanayici ve işadamlarına Ortadoğu'nun tarihsel geçmişi hakkında bilgi verdi.

Ortaylı konuşmasında Ortadoğu coğrafyası için, "Politik kararların demokratik değil şer kuvvetleri tarafından olduğuna inanıp onlara tanınan hakları Allah vergisi diyerek yaşıyorlar. Dirençleri yok. Ortadoğu coğrafyasında üretmeyen toplum vardır. Üretim kalıplarının değiştirme gayretleri yok. Üretim biçimleri tartışılmaz. İnsanlar iktisadi paylaşım dediğinde bölüşüm olarak bakarlar. İktisadi yaklaşım ise dış ticaretteki adaletsizlikten bahsederler. Üretmeyen insanların tüketme şansı yoktur" dedi.

"SURİYE BİR DAHA OLMAYACAK"

İnsanların Ortadoğu'ya baktığında bazı olayları göz ardı ettiğini söyleyen Ortaylı, "Birkaç yıl içinde küçük zümreler bazı dış devletlerin desteği ile koca ülkeyi mahvetti. Bir daha o koca Suriye olmayacak. Bu dünyada bir uyandırma getirir mi? Arap dünyasında her şey harita üstünde" diye konuştu.

"ORTADOĞU'DA KANUN YOK"

Suriye'nin bir zamanlar turizmde öncü bir ülke olduğunu hatırlatan Ortaylı, "O zamanlar insanlar mutluydu; bizde mutluyduk. O şansı kaçırdık. Şimdi ise benzer ilişki Kuzey Irak ile var. Türkiye'yi çok seviyorlar. Buradaki tüketim hayatı onlara çok cazip geliyor. Bu gibi şeyleri değerlendirmek zorundayız. Ortadoğu ülkelerinde demokratizasyon, hukuk ve kanun yok. İnsanların kanunu yok. İşte Suriye'de böyle bir ülkeydi. Bu kanunsuzluk Monarşilerde var. Suudi Arabistan'da polis bir ev aramaya giremiyor. Çok zor ve uzun bir süreç. Evlerde aklınıza gelmeyen şeyler var. Valizde içki yakalar ama evin içi içki dolu gelip bakamaz. Bu Ürdün'de de Katar'da da Arabistan'da da böyle. Ama kimse ben solcuyum, çoğulcu parlamentoyum diyemiyor. Bunu Cumhuriyet rejimlerinde bulamazsınız. Bunlar bizim anladığımız Cumhuriyet de değil. Hiçbir demokraside işine gelmeyen adamı fazla konuşturmaz. İsrail toplumunda insanlar Filistin hakları için konuşan, çarpışan insanlar vardır. Ama bu insanların bir sabah arabası yanmış olarak bulunur" diyerek Ortadoğu'daki gelişmelerin diğer bölgelere göre farklı gelişme gösterdiğini söyledi.

"BÖLGEDEKİ TEK İKTİSADİ ORTAĞIMIZ İSRAİL"

Ortadoğu'da tartışmasız İsrail ile iktisadi partner ülkenin sadece Türkiye olduğunu açıklayan Ortaylı, "Orada başka bir ülke yok. Onların teknolojik gelişmeleri ile ancak bizim ülkemiz ortaklık sağlayabilir. ABD'nin koyduğu kotadan istifade eden sadece İsrail ve Mısır vardı. Orada 400'e aşkın yer açtık. Sonra siz çıkıp Sisi'ye laf ediyorsunuz. Adamı kapıya koyuverirler. Bunların hepsinin hesabı yapılmalı" dedi. Donald Trump'ın seçimleri kazanması ile hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyleyen Ortaylı, "Yüzde 40'ı kendini zengin zanneden, gelir dağılımı fevkalade kötü memlekette farklı tarzlar aranıyor. Bunlar aynı kulüpten adamlar. O kulüpten olmayan tek Obama'ydı. İdealizmiyle fikriyle farklıydı. Gerisi hep aynı karakterler" diye konuştu.